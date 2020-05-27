01 Сентября 2020
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Общество В России
оскорбление (2013) | Фото:

Инцидент с рассвирепевшим ярославским чиновником проверят по распоряжению губернатора

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов прокомментировал инцидент с участием главы "Южного водоканала" Игоря Кузнецова.

Накануне в сети появилось видео, в котором Кузнецов ругается с местным жителем и обзывает его. По данным СМИ, мужчина сделал чиновнику замечание и напомнил о необходимости соблюдения карантинных мер.

"Скандальный инцидент с участием руководителя "Южного водоканала" требует тщательного разбирательства. Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему. Разговоры про провокации не могут быть оправданием. Нужно держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Поручил провести служебную проверку. По ее итогам будут сделаны соответствующие выводы", - написал Миронов в Facebook.

Напомним, в середине мая зампред Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по СМИ Алексендр Хинштейн внесли в нижнюю палату парламента законопроект об усилении ответственности за оскорбление чиновниками граждан. Правительство поддерживает идею, но с оговорками.

Законопроект предусматривает поправки в КоАП. Авторы его считают, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения, не является достаточно эффективным. По мнению Хинштейна и Турчака, в последнее время участились случаи оскорбления чиновниками граждан. Они отмечают, что такие действия власть имущих дискредитируют сам институт органов управления.

В правительстве считают, что усиление ответственности чиновников вообще противоречит принципу равенства Конституции.

Пока неизвестно, когда документ будет рассмотрен парламентариями, и будет ли учтено примечание от правительства, учитывая, что идею про усиление ответственности госсотрудников поддержал Владимир Путин. К слову, усиление ответственности для граждан, оскорбивших чиновников, почему-то не вызвало у правительства вопросов относительно равенства людей по Конституции.

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Инцидент с рассвирепевшим ярославским чиновником проверят по распоряжению губернатора

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Теги: чиновник, оскорбление, ярославская область, дмитрий миронов



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