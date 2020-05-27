01 Сентября 2020
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лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

В Дагестане решили смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса

Ограничения, действующие в Дагестане в рамках борьбы с коронавирусом, будут поэтапно смягчены. Напомним, республика стала четвертым субъектом в РФ по масштабам заражения и по количеству летальных исходов.

С предложением о смягчении выступил и. о. главы Ботлихского района Дагестана Руслан Гамзатов. По его словам, это позволило бы запустить работу ряда предприятий.

Глава республики Владимир Васильев отметил, что такое возможно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Он отметил, что ситуация в Дагестане меняется, количество коек увеличивается, так же, как и объем тестов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизируется. Темп роста числа зараженных с начала пандемии снизился почти в девять раз, пишет Regnum.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин в ходе совещания с руководством республики поручил военным и МЧС оказать помощь региону. Помимо мобильных центров эти ведомства займутся строительством быстровозводимых стационарных больниц.

В Дагестане уже определены три площадки, где будут построены медицинские центры по линии Минобороны. Каждый из них будет вместимостью 60 коек, сообщила на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что оборонное ведомство также развернет два мобильных госпиталя.

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В Дагестане решили смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса

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Теги: дагестан, коронавирус



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