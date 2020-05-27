В Екатеринбурге оштрафовали больницу, врачей которой заставляли стирать маски дома

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге оштрафовали больницу, врачей которой заставляли стирать маски дома

В Екатеринбурге центральная городская клиническая больница №1 оштрафована на 100 тысяч рублей.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в апреле-мае этого года Роспотребнадзор проводил эпидемиологическое расследование в больнице для установления причин возникновения инфекционных и паразитарных болезней. В итоге при обследовании терапевтического и хирургического корпусов был выявлен целый ряд нарушений.

Так, не было организовано своевременное проведение лабораторного обследования сотрудников, контактных с медперсоналом с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Не было принято решения о госпитализации заболевшего персонала при появлении симптомов COVID-19 в инфекционный стационар. А одна из сотрудниц не была отстранена от работы при наличии симптомов, не исключающих коронавируса.

Были обнаружены и другие нарушения: например выяснилось, что сотрудники терапевтического корпуса используют в работе многоразовые маски, которые затем… забирают домой и стирают. Также не в полном объеме проводился отбор проб для вирусологического исследования на группу возбудителей респираторных инфекций у госпитализированных с диагнозом "внебольничная пневмония".

По решению суда муниципальному учреждению назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно главврач больницы №24 в Екатеринбурге получил выговор из-за скандала с вдовой ветерана. Бабушку с подтвержденным коронавирусом увезли из медучреждения и оставили около подъезда ее дома.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге оштрафовали больницу, врачей которой заставляли стирать маски дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: маски, врачи, больница, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.05.2020 17:07 Мск Высокинский о ЦГБ №1 Екатеринбурга: "Ждем итогов расследования деятельности отдельных руководителей"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети