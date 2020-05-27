В Екатеринбурге оштрафовали больницу, врачей которой заставляли стирать маски дома

В Екатеринбурге центральная городская клиническая больница №1 оштрафована на 100 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в апреле-мае этого года Роспотребнадзор проводил эпидемиологическое расследование в больнице для установления причин возникновения инфекционных и паразитарных болезней. В итоге при обследовании терапевтического и хирургического корпусов был выявлен целый ряд нарушений.

Так, не было организовано своевременное проведение лабораторного обследования сотрудников, контактных с медперсоналом с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Не было принято решения о госпитализации заболевшего персонала при появлении симптомов COVID-19 в инфекционный стационар. А одна из сотрудниц не была отстранена от работы при наличии симптомов, не исключающих коронавируса.

Были обнаружены и другие нарушения: например выяснилось, что сотрудники терапевтического корпуса используют в работе многоразовые маски, которые затем… забирают домой и стирают. Также не в полном объеме проводился отбор проб для вирусологического исследования на группу возбудителей респираторных инфекций у госпитализированных с диагнозом "внебольничная пневмония".

По решению суда муниципальному учреждению назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно главврач больницы №24 в Екатеринбурге получил выговор из-за скандала с вдовой ветерана. Бабушку с подтвержденным коронавирусом увезли из медучреждения и оставили около подъезда ее дома.