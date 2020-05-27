В Челябинской области за сутки скончались два человека с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 82 новых случая заболевания коронавирусом, два человека с COVID-19 скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 2 тыс. 438 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 336 человек. 1 тыс. 57 человек выздоровели и выписаны из больниц, в том числе 69 человек за прошедшие сутки. 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло два человека. От COVID-19 скончалась пациентка 73 лет. У 81-летнего мужчины была аневризма сердца и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Коронавирус был сопутствующим заболеванием. Всего в регионе за время эпидемии умерли 32 человека.