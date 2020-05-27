Илон Маск отправляет человека в космос: США возобновляют пилотируемые полеты

Американская пресса и соцсети с подачи NASA сегодня заполнились патриотическими пассажами о "новой эре человека в космосе". 27 мая в 23:30 мск компания Илона Маска SpaceX запускает на МКС корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Робертом Бенкеном и Дугласом Херли. Это будет первый пилотируемый полет американцев с 2011 года, когда завершили свои полеты многоразовые шаттлы.

Кроме того, это первый в мире пилотируемый полет частного корабля. Несмотря на то, что NASA и правительство постоянно упрекали Маска в срыве сроков постройки корабля и ракеты (а также за неудачные испытания), этот проект в перспективе сделает США вновь независимыми от России в плане доставки людей на МКС (хотя несколько недель назад стало известно, что российское и американское космические агентства подписали контракт на доставку одного астронавта на станцию будущей осенью на "Союзе").

Falcon с кораблем Crew Dragon на старте. Фото: Twitter Илона Маска

"Мы возвращаем пилотируемые космические полеты в США спустя почти десять лет. Завтрашний день – это не только большой день для наших команд – это большой день для нашей страны", - говорится в сообщении NASA в твиттере. Сам Илон Маск, который незадолго до реализации одного из своих самых амбициозных проектов стал отцом, постит в соцсетях романтические виды ракеты Falcon 9 на стартовой площадке Launch Complex 39A во Флориде в рассветной дымке.

Скафандры SpaceX выглядят как в сай-фай фильмах. Фото: NASA

Предполагается, что астронавты SpaceX проведут проверку всех систем в ходе полета – это своего рода испытательный рейс. Falcon – ракета серии тяжелого класса, и конечная цель Маска, конечно, не МКС, а Луна и Марс.