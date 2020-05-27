В Сети появилось видео с Путиным, кидающим ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол в ходе видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.

"Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности", - сказал президент, после чего бросил ручку и попросил отчитаться министра по чрезвычайным ситуациям.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Напомним, совещание прошло 26 мая, Путин выслушал глав регионов, где традиционно обстановка в это время года напряженная, доклады сделали и главы профильных ведомств. Президент напомнил, что есть текущие задачи, помимо коронавируса. По поводу Иркутской области он заметил, что у него "возникают сомнения в том, что темпы восстановления там хорошие".