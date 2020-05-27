На Южном Урале будут судить сына депутата, сбившего насмерть двух человек

На Южном Урале сына депутата собрания Кунашакского района Ильфата Имангулова будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Авария произошла 15 июля прошлого года в селе Кунашак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый, управляя ТОЙОТА МАРК 2, превысил скорость и при торможении не справился с управлением автомобиля. Машину занесло, и он наехал на мужчину и женщину, которые находились на обочине. От полученных травм пешеходы скончались.

Вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

На автомобиль обвиняемого наложен арест.