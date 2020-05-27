В Тюмени на карантин закрыто общежитие медуниверситета

В Тюмени на две недели на карантин закрыли общежитие государственного медуниверситета из-за подтвержденного коронавируса у шести студентов.

По информации ТАСС, заболевание распространилось от студента, который работал медбратом Тюменском кардиоцентре. Студенты с подтвержденным COVID-19 госпитализированы в моноинфекционный госпиталь.

Согласно предписанию главного государственного санитарного врача по Тюменской области, сейчас запрещен выход жильцов из общежития, прием новых студентов. Проведены все предписанные мероприятия по дезинфекции и доставке продуктов.

Общее число зафиксированных в Тюменской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на данный момент составляет 1 490.