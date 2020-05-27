01 Сентября 2020
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Общество В России
Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Медики просят у президента защиты от уголовного преследования

Российские медики стали опасаться массовых исков от недовольных пациентов после эпидемии коронавируса. В открытом письме президенту России Владимиру Путину они попросили временно ввести мораторий на уголовное преследование сотрудников больниц за любые неумышленные деяния, совершенные ими в период борьбы с COVID-19 и повлекшие ущерб здоровью пациентов.

Авторы обращения отмечают, что сейчас во всем мире нет четких нормативов по лечению заболевших коронавирусом. В отсутствие вакцины лечение сводится к подавлению симптомов и помощи организму пациента самостоятельно пережить заболевание. Для каждого пациента набор препаратов подбирается индивидуально с учетом уже имеющихся хронических заболеваний и других факторов. Работники также указывают, что с началом эпидемии многие больницы, не предназначенные для приема зараженных вирусом, были в срочном порядке перепрофилированы, а для работы с коронавирусными больными стали привлекать медиков непрофильных специальностей и студентов. Все они вынуждены бороться за жизнь пациентов в условиях полной правовой неопределенности.

Помимо прочего, в России сейчас по ускоренной процедуре регистрируются новые медицинские изделия и разрешен ввоз незарегистрированных в России лекарств. Но даже использование рекомендованных препаратов не может гарантировать, что пациент с COVID через полгода-год не столкнется с некоторыми негативными последствиями.

"В настоящее время вся страна работает фактически на ощупь, тестируя новое оборудование, подбирая лекарства и меняя схемы лечения. По факту мы имеем исследовательский характер лечения пациентов с COVID-19. Идет работа по спасению сотен тысяч больных, но не соответствующая законодательству в силу его неприспособленности к экстренным ситуациям", - цитирует открытое письмо издание Infox.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса также привела ко множеству смертей среди работников здравоохранения, однако позже Роспотребнадзор опроверг информацию о повышенной смертности среди медиков.

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Медики просят у президента защиты от уголовного преследования

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Теги: Коронавирус, медики, здравоохранение



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