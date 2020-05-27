На Южном Урале экс-глава поселения получил условный срок за злоупотребление полномочиями

На Южном Урале бывший глава Саккуловского сельского поселения приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 1,5 года за превышение и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2013-2015 гг. осужденный подписал и выдал выписки из похозяйственней книги с ложными сведениями о наличии у граждан права пользования земельными участками, расположенными на территории поселения. В дальнейшем они зарегистрировали право собственности на земельные участки, кадастровая стоимость которых составила свыше 2 млн руб.

Вину подсудимый признал в полном объеме.