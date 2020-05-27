01 Сентября 2020
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Спорт
Александр Овечкин (2016) | Фото: eurosport.ru

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем "Морис Ришар Трофи" — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом стало известно после того, как НХЛ объявила о возобновлении сезона-2019/2020 со стадии плей-офф. Регулярный чемпионат завершён досрочно.

На момент остановки турнира в активе российского нападающего "Вашингтон Кэпиталс" было 48 заброшенных шайб (награду с россиянином разделит чех Давид Пастрняк из "Бостон Брюинс").

Добавим, что точная дата возобновления сезона со стадии плей-офф остаётся неизвестной, тренировки начнутся не раньше июля.

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Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

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Теги: Александр Овечкин, Морис Ришар Трофи, приз



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