Палатки госпиталя для вахтовиков золотодобывающего предприятия в Красноярском крае снесло ветром

Сильный ветер в Красноярском крае снес несколько палаток в госпитале для вахтовиков Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК).

По словам супруги одного из вахтовиков, из-за похолодания люди в госпитале начали мерзнуть. Как передает "Проспект Мира", в палатках якобы нет электричества и обогревателей. Кроме того, по словам женщины, палатки в госпитале не защищают от дождя, в них лужи. "Спят в одежде и куртках, в палатках лежат люди с подтвержденным коронавирусом", - рассказала она.

В компании "Полюс" сообщили, что всего пострадали десять палаток из ста, людей в них не было.

Напомним, в Красноярском крае на крупнейшем золотодобывающем предприятии региона был выявлен очаг коронавируса. В районе установили особый режим въезда и выезда.

Ранее сообщалось, что Минобороны завершило развертывание полевого обсервационного лагеря у поселка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края - его увеличили с одной тысячи до двух тысяч койко-мест.

Также развернут госпиталь, он рассчитан на 100 коек и оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией, имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген-аппарат, УЗИ.

Всего в Северо-Енисейском районе Красноярского края коронавирус к 26 мая выявили у 1222 человек.