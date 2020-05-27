Одиозного схиигумена Сергия ждет суд Екатеринбургской епархии

Заштатный клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте епархии.

Уточняется, что решение принято в связи с публичным выступлением схиигумена, нарушившего указ Правящего Архиерея от 27 апреля этого года. Кроме запрета в священнослужении Сергий лишен права ношения наперсного креста.

"Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий (в миру – Романов Николай Васильевич) выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать.

Несмотря на это, Сергий продолжал "выходить в эфир" и записывать видеообращения.