Сезон НХЛ возобновится с плей-офф, регулярный чемпионат завершен досрочно

Национальная хоккейная лига (НХЛ) досрочно завершила регулярный чемпионат, но доиграет сезон со стадии плей-офф.

Как говорится в сообщении от 27 мая на официальном сайте НХЛ, в этом году плей-офф будет уникальным. На первом этапе проведут два мини-турнира. Создано две группы для каждой конференции, где по круговой системе определят посев в основной сетке плей-офф. Всего в указанном турнире сыграют 24 команды (по 12 в каждой конференции), имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

При этом новый формат завершения сезона в НХЛ пройдёт в двух городах, куда съедутся команды — один на Востоке и один на Западе. Города в данный момент ещё не определены. Точные сроки возобновления сезона объявят позже, тренировочные лагеря начнутся не раньше июля.

Напомним, что сезон НХЛ был остановлен 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 в мире.