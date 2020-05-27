В летном училище Челябинска 13 человек заразились COVID-19

В Министерстве обороны подтвердили заражение коронавирусом курсантов в летном училище Челябинска.

Напомним, о вспышке заболевания в ЧВВАКУШе сообщили родители курсантов. По их словам, заражены 13 человек. Их не госпитализировали, и они якобы находятся вместе со здоровыми курсантами.

В пресс-службе ЦВО подтвердили, что в летном училище заразились COVID-19 13 человек. Первого заболевшего выявили путем превентивного обследования. Его незамедлительно доставили в инфекционный стационар военного медицинского учреждения. Его состояние удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют.

Все контактировавшие с ним военнослужащие и гражданские сотрудники помещены под карантин и находятся под наблюдением медиков. У 12 человек анализ на коронавирус положительный. У них нет признаков заболевания, состояние хорошее. Всем им оказывается необходимое лечение.

В училище проводится дезинфекция.

Добавим, что с начала мая основную часть курсантов отправили в отпуск за исключением тех, кто проходит летную практику.