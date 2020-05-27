В летном училище Челябинска 13 человек заразились COVID-19

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В летном училище Челябинска 13 человек заразились COVID-19

В Министерстве обороны подтвердили заражение коронавирусом курсантов в летном училище Челябинска.

Напомним, о вспышке заболевания в ЧВВАКУШе сообщили родители курсантов. По их словам, заражены 13 человек. Их не госпитализировали, и они якобы находятся вместе со здоровыми курсантами.

В пресс-службе ЦВО подтвердили, что в летном училище заразились COVID-19 13 человек. Первого заболевшего выявили путем превентивного обследования. Его незамедлительно доставили в инфекционный стационар военного медицинского учреждения. Его состояние удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют.

Все контактировавшие с ним военнослужащие и гражданские сотрудники помещены под карантин и находятся под наблюдением медиков. У 12 человек анализ на коронавирус положительный. У них нет признаков заболевания, состояние хорошее. Всем им оказывается необходимое лечение.

В училище проводится дезинфекция.

Добавим, что с начала мая основную часть курсантов отправили в отпуск за исключением тех, кто проходит летную практику.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В летном училище Челябинска 13 человек заразились COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, курсанты, ЧВВАКУШ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети