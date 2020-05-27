01 Сентября 2020
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ураган, разбитый фонарь (2020) | Фото: Накануне.RU

Ураган прокатился по Кузбассу: снесенные крыши, поваленные деревья и отключения электричества

На Кемеровскую область накануне обрушилась непогода. Ураган с сильным ветром повредил крыши 147 домов (в том числе 16 многоквартирных) и 11 соцобъектов. Особенно пострадали постройки в Мариинском и Тяжинском районе.

По данным ИДЦ ГКУ "Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса", повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев (в частности, 93 - в Кемерове, 37 в Мариинском и 36 в Тяжинском муниципальных округах, 30 - в Анжеро-Судженске, 20 - в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе).

В момент отключения электричества максимальное количество отключенных абонентов составляло 4,5 тыс. Где было возможно – подключались резервные мощности, сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

"Основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения. И сегодня утром в администрации Мариинского района оперативный штаб определил объемы работ для устранения последствий урагана. Будет работать оценочная комиссия по урону, который нанес ураган. Каждой семье будет оказана помощь строительными материалами. По предварительным данным, из 31 дома 18 разрушены (отсутствует крыша, выбиты окна). В распиловке и вывозе поваленных деревьев, расчистке снесенных фрагментов кровель работают бойцы областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, местные спасатели, сотрудники МЧС России и агентства по защите территории и населения Кузбасса", - говорится в сообщении областной администрации.

Напомним, в понедельник ураган пронесся по территории Свердловской области. В результате несчастных случаев погибли четыре человека, множество электросетей было повреждено поваленными деревьями, с домов срывало кровлю. 

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Ураган прокатился по Кузбассу: снесенные крыши, поваленные деревья и отключения электричества

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Теги: ураган, кузбасс, отключение электричества, снесенная кровля



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