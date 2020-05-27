МИД РФ потребовал допустить экспертов во все биолаборатории центра Лугара в Грузии

Грузия до сих пор не дала ответ на ноту от июня 2019 года по поводу возможного посещения российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США. Об этом сообщил МИД России.

В ведомстве отметили, что Вашингтон не объясняет, чем он занимается "в непосредственной близости от российских границ".

Москва требует доступа своих специалистов во все лабораторные корпуса, в том числе в те, которые занимают американские специалисты.

Дипломаты подчеркнули, что общественные деятели указывали на то, что деятельность лаборатории вызывает опасения в вопросах соблюдения США обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Отмечалось, что на базе этого научного центра проводятся исследования по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций.

В начале мая сотрудники МИД Грузии встретились с послом Китая в Тбилиси Ли Яном из-за материалов китайских СМИ о деятельности американского исследовательского центра имени Ричарда Лугара, пишет Regnum.

В грузинском МИД обвинили Россию в распространении ложной информации, которая "особенно усилилась во время пандемии COVID-19". Было отмечено, что "РФ продолжает попытки ввести в заблуждение международное сообщество, за которым последовали огорчающие отзывы из китайских СМИ".

Напомним, еще в 2013 году в России заявили, что в Грузии на деньги США проводят исследования опасных вирусов, а также что биолаборатория может быть использована для диверсий против РФ.