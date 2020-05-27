01 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
техника, ремонт дороги, каток (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале за 710 миллионов отремонтируют трассу Пуровск – Коротчаево

На Ямале объявлен конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует трассу Пуровск – Коротчаево, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лот опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 710 млн руб., сумма аванса – 10%. Среди требований к подрядчику – наличие в последние три года исполненного контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или снос линейного объекта. Заявки принимаются до 4 июня.

Напомним, ранее в Югре аналогичным образом начали поиск компании, которая отремонтирует часть расположенного под Сургутом моста через Юганскую Обь.

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На Ямале за 710 миллионов отремонтируют трассу Пуровск – Коротчаево

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Теги: Пуровск - Коротчаево, ремонт, госзакупки, лот



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Развитие сюжета:

Ранее 08.06.2020 08:13 Мск Определён подрядчик, который за 710 миллионов отремонтирует участок трассы Сургут – Салехард

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