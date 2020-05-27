На Ямале за 710 миллионов отремонтируют трассу Пуровск – Коротчаево

На Ямале объявлен конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует трассу Пуровск – Коротчаево, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лот опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 710 млн руб., сумма аванса – 10%. Среди требований к подрядчику – наличие в последние три года исполненного контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или снос линейного объекта. Заявки принимаются до 4 июня.

Напомним, ранее в Югре аналогичным образом начали поиск компании, которая отремонтирует часть расположенного под Сургутом моста через Юганскую Обь.