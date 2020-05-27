Вывозной борт из Таджикистана доставил в Екатеринбург более 200 россиян

Вывозной борт из Таджикистана доставил в Екатеринбург россиян, которые не могли покинуть страну из-за распространения коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл из Душанбе сегодня, 27 мая. На нем в столицу Урала прилетели 208 россиян, в том числе 10 детей.

После прохождения таможенного и пограничного контроля, а также осмотра специалистами Роспотребнадзора 43 человека, в том числе несколько детей, были направлены на 14-дневную изоляцию под меднаблюдение в обсерватор. Остальные при поддержке оперативных штабов отправились в свои регионы.

Напомним, на прошлой неделе вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что в самое ближайшее время в Екатеринбург прибудут несколько вывозных бортов с россиянами, которые не могут покинуть зарубежные страны из-за коронавируса.