01 Сентября 2020
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Политика Северо-Западный ФО В России
митинг против объединения НАО с Архангельской областью (2020) | Фото: vk.com/zanao, автор Татьяна Антипина

Главы НАО и Архангельской области: "Все разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны"

Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа выпустили совместное заявление по итогам очередной встречи. Он объявили о подписании "меморандума о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта". Так витиевато названа программа по подготовке к объединению двух регионов.

В заявлении главная строчка – в последнем абзаце. Юрий Бездудный и Александр Цыбульский "ответственно заявляют - все разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны".

А в начале обращения к гражданам временно исполняющие обязанности уповают на Москву: "Давайте честно вместе признаем, что без помощи Федерации сегодня движение вперёд и поступательное развитие практически невозможно".

"То, каким будет будущее наших регионов - решите вы, каждый из вас. Мы начинаем работу над программой. По полочкам разложим весь бюджет, откуда мы получаем деньги и на что можем потратить, перечислим все возможности, которые есть у нас как с помощью федерального бюджета, так и без него. Мы обсудим основные объекты, планы, ремонты, которые нужны и Архангельской области, и НАО. Каждый из вас сможет дать свои предложения по развитию, сказать то, каким он видит будущее своего родного региона", - заявляют назначенные Путиным чиновники.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и его коллега из НАО Юрий Бездудный заявили о процессе постепенного объединения двух северных регионов. Идея вызвала критику как у населения (особенно в Ненецком округе), так и среди местных парламентариев, с тех пор никаких внятных аргументов в пользу объединения не прозвучало.

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Главы НАО и Архангельской области: "Все разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны"

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Теги: ненецкий автономный округ, архангельская область, объединение, референдум, црий бездудный, александр цыбульский



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