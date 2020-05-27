01 Сентября 2020
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Экономика В России
качалка нефть трубопровод (2013) | Фото: zp.kz

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

В ходе предстоящей в июне встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.

Предполагалось, что с июля общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в власти России обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.

В случае сохранения текущей квоты добыча нефти в РФ за два месяца снизится еще на 4 млн тонн, в итоге в текущем году спад производства составит 50 млн т нефти. Вариант с продлением квот выгоден Саудовская Аравии, бюджет которой в наибольшей степени страдает от снижения нефтяных цен, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, президент Российского газового общества, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный направил письмо в адрес замминистра по энергетике Павла Сорокина с предложением создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва страны. Эксперты оценили меру как своевременную, но при этом призвали делать это не в ущерб курсу на переработку сырья. В письме Завального говорится о том, что из-за вспышки новой коронавирусной инфекции и введенных в связи с ней по всему миру жестких ограничений, произошло обвальное снижение мирового спроса на нефть и сильное падение нефтяных цен в первом полугодии текущего года. В этой ситуации в более выигрышном положении оказались страны, у которых хорошо развиты системы хранения нефти, в частности США и Саудовская Аравия. Эксперты РГО провели анализ перспектив развития систем стратегического хранения нефти и пришли к выводу, что Россия отстала в развитии таких систем от многих стран — как импортеров, так и экспортеров нефти. При этом национальная система подземного хранения газа в РФ развита очень хорошо.

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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

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Теги: ОПЕК+, нефть



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