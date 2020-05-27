Пострадавшие от паводка семьи в Прикамье получили первые выплаты

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
паводок подтопление (2016) | Фото: Накануне.ru

Пострадавшие от паводка семьи в Прикамье получили первые выплаты

В текущем году из-за обильного таяния снега в северной и горно-восточной части Пермского края наблюдается большой паводок, по сравнению с предыдущими годами.

Паводок затронул 12 районов. В зонах подтопления находились более тысячи человек. Первые выплаты - от 5 до 15 тыс. руб. на предметы первой необходимости - уже получили пострадавшие. В настоящее время готовятся распоряжения по Гайнскому и Соликамскому округам, где был введен режим ЧС и имущество пострадало сильнее. Здесь семьи получат на ремонты и восстановление домов от 50 до 100 тыс. руб., сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, 18 мая в Гайнском округе Прикамья снят режим ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС. Большинство горожан уже вернулись домой.

Режим ЧС был введен в трех населенных пунктах - Серебрянке, Кебраты, Усть-Черной - из-за резкого подъема воды в реке Весляна. В итоге в Серебрянке и Усть-Черной подтопило жилые дома, пришлось эвакуировать жителей поселков.

Спад воды начался с 14 мая. Сейчас ведется оценка ущерба, аварийно-восстановительные работы, уборка территорий, дезинфекция. Напомним, с 9 мая в Пермском крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка в Гайнском округе, Пермском районе, в Краснокамском и Березниковском городских округах, Чусовом. В Гайнском районе в зону подтопления попали 75 домов, где проживают около 500 человек, и были эвакуированы 180 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пострадавшие от паводка семьи в Прикамье получили первые выплаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Прикамье, паводок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети