Пострадавшие от паводка семьи в Прикамье получили первые выплаты

В текущем году из-за обильного таяния снега в северной и горно-восточной части Пермского края наблюдается большой паводок, по сравнению с предыдущими годами.

Паводок затронул 12 районов. В зонах подтопления находились более тысячи человек. Первые выплаты - от 5 до 15 тыс. руб. на предметы первой необходимости - уже получили пострадавшие. В настоящее время готовятся распоряжения по Гайнскому и Соликамскому округам, где был введен режим ЧС и имущество пострадало сильнее. Здесь семьи получат на ремонты и восстановление домов от 50 до 100 тыс. руб., сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, 18 мая в Гайнском округе Прикамья снят режим ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС. Большинство горожан уже вернулись домой.

Режим ЧС был введен в трех населенных пунктах - Серебрянке, Кебраты, Усть-Черной - из-за резкого подъема воды в реке Весляна. В итоге в Серебрянке и Усть-Черной подтопило жилые дома, пришлось эвакуировать жителей поселков.

Спад воды начался с 14 мая. Сейчас ведется оценка ущерба, аварийно-восстановительные работы, уборка территорий, дезинфекция. Напомним, с 9 мая в Пермском крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка в Гайнском округе, Пермском районе, в Краснокамском и Березниковском городских округах, Чусовом. В Гайнском районе в зону подтопления попали 75 домов, где проживают около 500 человек, и были эвакуированы 180 человек.