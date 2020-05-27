01 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Ограничительные меры по коронавирусу могут снять в отдельных территориях Пермского края

В Пермском крае озвучены мероприятия и ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавируса.

Глава региона Дмитрий Махонин попросил главного санитарного врача края рассказать, на каком этапе сейчас находится регион. В свою очередь Виталий Костарев отметил, что для возвращения жителей Прикамья к прежней жизни необходимо, чтобы коэффициент заражаемости коронавирусом, доля свободных коек в медучреждениях, перепрофилированных под лечение COVID-19, а также охват тестированием соответствовали заданным показателям.

При переходе на второй этап разрешат открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, при условии нахождения людей в торговом зале из расчета 1 чел. на 4 кв. метра и организации мероприятий по социальному дистанцированию. По согласованию с главным санитарным врачом смогут начать работу некоторые образовательные организации и организации сферы торговли, включая уличные.

Для этого необходимо, чтобы в Прикамье коэффициент заражаемости не превышал 0,8, свободный коечный фонд составлял не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках, а охват тестированием – не менее 90 на 100 тыс. населения в день.

Махонин поручил профильному зампреду правительства края Сергею Никифорову совместно с Роспотребнадзором к концу недели проанализировать текущую ситуацию с распространением коронавируса в крае – с перспективой принятия решений по переходу от одного этапа снятия ограничений к другому, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Тем временем, в Перми выросло количество умерших пациентов с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в краевом оперштабе.

"Всего в крае – 47 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена новая инфекция. Из них 21 умерли от COVID-19, 26 – не от него. За последние сутки умерла 74-летняя пациентка, у которой основной причиной смерти стал "ковид"", - уточнили в штабе.

Напомним, за последние сутки выписались 48 пациентов, в которых ранее диагностирован коронавирус.

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Ограничительные меры по коронавирусу могут снять в отдельных территориях Пермского края

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Теги: Пермский край, коронавирус



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