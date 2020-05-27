Коронавирус у кошки впервые выявлен в России

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России.

Как сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, таковы результаты анализа и дополнительного исследования.

В настоящее время животное находится на карантине по месту проживания хозяина. Отмечается, что Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор японской префектуры Акита Норихисе Сатаке посадил на карантин сибирского кота по кличке Мир, которого ему подарил в 2012 году Владимир Путин. Глава региона опасается за здоровье домашнего питомца, поскольку стало известно, что кошки могут заражаться от людей коронавирусом и тяжело болеют им.

"Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом, - сообщил губернатор. - Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных".