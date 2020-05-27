01 Сентября 2020
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опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: решение о праймериз "Единой России" по выборам в Пермском крае не принято

Региональное отделение "Единой России" в Пермском крае может отказаться от проведения предварительного голосования по выборам главы региона.

Как сообщил секретарь регионального отделения Вячеслав Григорьев, решение о проведении праймериз пока не принято.

Выборы запланированы на единый день голосования 13 сентября. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин может принять в них участие как кандидат-самовыдвиженец, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, выпускник юридического факультета Пермского государственного университета семь лет проработал в Федеральной антимонопольной службе, а в феврале 2020 года получил новое назначение – возглавил родной регион.

7 февраля во время представления политик подтвердил готовность завершить масштабные проекты своего предшественника - Максима Решетникова.

"Нужно прекратить постоянно менять концепции", - заявил тогда Дмитрий Махонин.

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СМИ: решение о праймериз "Единой России" по выборам в Пермском крае не принято

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Теги: праймериз, Единая Россия



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