01 Сентября 2020
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев (2015) | Фото: moscow-post.com

Бывший глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России на президента Владимира Путина.

Как следует из искового заявления, Игнатьев намерен оспорить указ главы государства о досрочном прекращении полномочий. Судебное заседание намечено на 30 июня, пишет "Коммерсант".

Напомним, 23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. В ходе церемонии он приподнял руку с ключами, заставив, таким образом, пожарного подпрыгнуть. Видеоролик вызвал скандал.

Факт неэтичного поведения негативно восприняли в МЧС. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что руководитель такого высокого ранга не должен вести себя подобным образом и отметил, что сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, а потому должны вести себя соответствующе.

После инцидента партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов "Единой России". Замсекретаря генсовета партии власти Евгений Ревенко назвал действия Игнатьева унижением чести и достоинства офицера. Накануне решение об исключении Михаила Игнатьева из "ЕР" было принято.

29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашской Республики в связи с утратой доверия.

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Бывший глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

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Теги: Чувашия, Михаил Игнатьев, Владимир Путин, суд



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