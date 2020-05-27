01 Сентября 2020
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Общество В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Росавиация: внутренние перевозки начнут восстанавливаться при ослаблении карантина

Внутрироссийские перевозки начнут восстанавливаться при ослаблении карантина в регионах.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, российские авиаперевозчики и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок. При этом он отметил, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничительных мер в регионах, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, крупнейшие авиакомпании России снизили цены на июньские билеты из Москвы в самые большие города страны и обратно. На снижение пошли "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

Издание отмечает, что наименьшее снижение цен наблюдается на направлениях Москва – Ростов-на-Дону и Москва – Самара. Это может объясняться тем фактом, что на данных направлениях не работает лоукостер "Победа" (перевозчик отказался от них, поскольку посчитал обслуживание в местных аэропортах слишком дорогим.

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Росавиация: внутренние перевозки начнут восстанавливаться при ослаблении карантина

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Теги: Росавиация, авиация, авиакомпании



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