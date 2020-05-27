Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам текущего года до 5%.

В апреле ожидалось его снижения на 3,3%. В Fitch также ухудшили оценку по снижению мирового ВВП - до 4,6% в 2020 году с ожидавшихся в апреле 3,9%, сообщает ТАСС.

Напомним, в марте международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год с 2% до 1%.

Как говорится в исследовании, замедление роста произойдет в первом полугодии, так как низкие цены на нефть, слабый рубль и ослабленный внешний спрос на российский экспорт сократят инвестиции.

Во втором полугодии 2020 года экономика будет постепенно расти, поскольку правительство увеличивает капитальные расходы.