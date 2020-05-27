01 Сентября 2020
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Северный поток 2 в Финском заливе (2018) | Фото: Allseas stock photo, gazprom.ru

Оператор "Северного потока - 2" ответил на угрозы санкциями

Оператор газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG и партнеры проекта считают, что скорейшее завершение строительства трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы.

Как сообщил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Тем временем, судно-трубоукладчик "Академик Черский", возможный достройщик "Северного потока - 2", несколько дней стоит на якоре в порту Мукран на севере Германии.

Там же находится логистический терминал проекта строительства газопровода. Трубы для строительства газопровода хранятся на терминале.

По данным Bloomberg, работы по строительству газопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время перейдут в финальную стадию. Агентство ссылается на спутниковые снимки, на которых видно перемещение секций будущего газопровода на погрузочную пристань.

Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, но созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для европейцев.

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Оператор "Северного потока - 2" ответил на угрозы санкциями

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Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



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