01 Сентября 2020
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Накопительные пенсии россиян увеличат в 2020 году

Накопительные пенсии жителей России в текущем году будут повышены на 9,13%.

Как сообщает Пенсионный фонд РФ, перерасчет пройдет с 1 августа и коснется 80 тыс. человек. Коэффициент в 9,13% определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции.

Повышение также предусмотрено для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии по старости не с 80 лет, а на пять лет раньше.

Авторы документа заявляют, что Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.

Также отмечается, что во многих странах гражданам, достигшим данного возраста, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки. "Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Минэкономразвития направило в кабмин РФ в рамках плана по восстановлению экономики предложение по смягчению условий досрочного выхода на пенсию россиян.

В правительстве страны этот проект обсуждают как одну из антикризисных мер. Как следует из предложения ведомства, до конца текущего года на пенсию будут отправлены граждане, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года. Эксперты Минэкономразвития считают, что это поможет поддержать занятость на рынке труда.

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Накопительные пенсии россиян увеличат в 2020 году

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Теги: пенсии, пенсионеры



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