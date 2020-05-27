Найдено возможное местоположение Эдемского сада

Эксперты нашли возможное местоположение библейского райского сада.

По словам исследователей, прообразом Эдемского сада может быть Пиннакл-Пойнт на Палео-Агульской равнине у берегов ЮАР. В настоящее время мыс находится под водой, однако раньше в этой местности могли жить люди. Они могли здесь проживать 170 тыс. лет назад, во времена ледникового периода.

В пещерах, найденных на этих территориях, могли также обитать многие виды животных, сообщает "Рен ТВ".