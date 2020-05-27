01 Сентября 2020
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Общество За рубежом
глобус, география, урок, Всероссийский географический диктант (2016) | Фото: orinfo.ru

Найдено возможное местоположение Эдемского сада

Эксперты нашли возможное местоположение библейского райского сада.

По словам исследователей, прообразом Эдемского сада может быть Пиннакл-Пойнт на Палео-Агульской равнине у берегов ЮАР. В настоящее время мыс находится под водой, однако раньше в этой местности могли жить люди. Они могли здесь проживать 170 тыс. лет назад, во времена ледникового периода.

В пещерах, найденных на этих территориях, могли также обитать многие виды животных, сообщает "Рен ТВ".

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Найдено возможное местоположение Эдемского сада

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Теги: Эдемский сад, ЮАР



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