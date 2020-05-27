Губернатор Олег Кувшинников рассказал президенту о мерах по борьбе с половодьем, предпринятых в Вологодской области

Прохождение весеннего паводка и пожароопасные ситуации стали предметом обсуждения на совещании, которое сегодня провел с главами регионов Северо-Западного федерального округа президент Владимир Путин.

Во время доклада министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев акцентировал внимание на том, что в этом году "аномальная паводковая ситуация сложилась в Северо-Западном федеральном округе".

"Что связано с большим затяжным атлантическим циклоном, большим количеством осадков, выпавших на территориях Архангельской, Вологодской областей, республики Коми, а также Ненецкого автономного округа", - рассказал Евгений Зиничев.

Всего в СЗФО было подтоплено 544 жилых дома, более 2,5 тысяч приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог. Подтопление жилых домов не носит критического характера. В целом на территории России паводок проходит в соответствии с прогнозами и подходит к завершению.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил президенту о том, что с 5 мая в результате ливневых дождей в регионе было подтоплено 11 муниципальных образований, и на сегодняшний день в двух районах введен режим ЧС, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона. Еще в одном муниципальном образовании введен режим повышенной готовности. Подтоплен один низководный мост и три дороги.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в Усть-Кубинском районе: полностью отрезан от «большой земли» микрорайон Лесозавод, в котором проживает более 200 человек, подтоплено 59 придомовых территорий. И в четырех домах вода находится выше уровня пола, - рассказал Олег Кувшинников. – Все просьбы населения выполняются быстро. Люди обеспечены всем необходимым. Ситуация и с паводками, и с пожарами на территории Вологодской области находится под контролем».

Важно отметить, что 14 мая Олег Кувшинников лично лично выезжал на затопленные территории Усть-Кубинского района, чтобы на месте оценить ситуацию и принять необходимые решения.