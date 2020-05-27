Установка "умных" счетчиков влетит свердловчанам в копеечку

Свердловский филиал АО "Энергосбыт Плюс" (входит в холдинг ПАО "Т Плюс" Виктора Вексельберга) заявил в РЭК новую инвестиционную программу на ближайшие три года. Как оказалось, компания просит у регулятора многократно увеличить объем вложений относительно предыдущих лет и обеспечить их тарифной выручкой. Необходимость корректировки гарантирующий поставщик объясняет требованиями федерального законодательства, согласно которым, с 1 июля 2020 года на энергосбытовые компании ляжет обязанность по замене и установке индивидуальных телеметрических электросчетчиков многоквартирных домах.

Как следует из проекта документа (есть в распоряжении Накануне.RU), АО "Энергосбыт Плюс" просит утвердить инветспрограмму на 2021-2023 в размере 1 млрд руб. Так, в 2021 году гарантирующий поставщик рассчитывает направить на инвестиционную деятельность 490,2 млн руб., еще 206,3 млн руб. в 2022 и 302,5 – в 2023 году. Примечательно, что основной источник финансирования, прописанный в проекте – это прибыль от реализации электроэнергии потребителям. За счет нее может быть направлено почти 860 млн руб. на реализацию инвестки. Таким образом, в случае утверждения проекта, вся эта сумма затрат ляжет в стоимость электроэнергии для потребителей Свердловской области. Отметим, что в предыдущие годы аппетиты гарантирующего поставщика были значительно скромнее. С 2018 по 2020 год компания направила на инвестиции только 224 млн руб.

Исходя из нового проекта, основной объем средств будет направлен на создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах. Всего на эти цели планируется потратить суммарно 890 млн руб. и установить 76 тыс. 887 приборов учета. Как заявляют в самом АО "Энергосбыт Плюс", компания должна будет организовать удаленный сбор, обработку, передачу показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета, обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета, а также предоставление информации о результатах измерений. При этом уже прозвучало название потенциального поставщика новых "умных" счетчиков – гарантирующий поставщик получил коммерческое предложение по созданию интеллектуальной систему учета практически "под ключ" от АО ГК "Системы и технологии" из Владимира.

Однако, как указывают в АО "Энергосбыт Плюс", переход на интеллектуальный учет до последнего потребителя займет не менее 15 лет. За это время будет необходимо установить более 500 тыс. "умных" счетчиков.

"Внедрение интеллектуальной системы учета позволит локализовать и решить практически все проблемы в определении потребления электрической энергии в многоквартирных домах, обеспечить прозрачность, минимизировать платежи и предоставить необходимую информацию по реализации мероприятий по повышению энергоэффективности жилых домов. Проект рассчитан на внедрение АИИС (автоматизированной информационно-измерительной системы, - прим.ред.) в течение трех лет в период с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года, с последующим включением аналогичных работ в проекты следующих лет", - считают в компании.

Напомним, с 1 июля 2020 года вступает в силу постановление правительства РФ №554 от 18 апреля, которое возлагает ответственность за содержание, установку и поверку электросчетчиков, установленных у населения, на энергокомпании. Причем обязанность за приборы учета в многоквартирных домах будет возложена на гарантирующих поставщиков, а в частном секторе – на электросетевые компании. Установка счетчиков будет производиться в случае их отсутствия, выхода из строя или истечения срока эксплуатации и поверки. Также новые приборы учета, согласно постановлению, должны быть установлены в ходе техприсоединения. При этом все финансовые обязательства по замене счетчиков в частных домах и квартирах возьмут на себя энергетики, при условии, что в дальнейшем они смогут компенсировать понесенные расходы в составе сбытовых надбавок или тарифов на передачу электроэнергии на следующий год. При этом не допускается прямое взимание платы с потребителей, однако так или иначе оплатить масштабную модернизацию придется потребителям за счет роста стоимости электроэнергии.

Собеседник Накануне.RU в правительстве Свердловской области отметил, что, возможно, удастся частично избежать роста тарифов за счет перехода на эталонный метод расчет сбытовых надбавок.

"С 2021 года регион на 100% перейдет на так называемый эталонный сбыт. Скорее всего, это повлечет значительное увеличение стоимости их услуг, причем без увеличения обязательств по расходной части. Соответственно гарантирующие поставщики получат большой объем свободных средств, который смогут направить на реализацию требований федерального закона. Мы надеемся, что этого хватит и дополнительного увеличения сбытнадбавки не потребуется", - пояснил источник издания.