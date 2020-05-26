01 Сентября 2020
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Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Ворота Севера» впервые пройдет онлайн в Вологде

VI Междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Ворота Севера» начал работу в Вологде в онлайн-формате, передает корреспондент Накануне.RU.

Масштабное мероприятие было  инициировано департаментом здравоохранения Вологодской области, региональным управлением Роспотребнадзора Вологодской областной ,Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова и другими.

Программа работы форума рассчитана на два дня. Врачи услышат доклады ведущих экспертов медицинской отрасли. Перед слушателями выступят лекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца.

В программе  онлайн-конференции по актуальным вопросам медицины. В частности: вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов; современные аспекты педиатрии, инфектологии и эпидемиологии.

К участию приглашены терапевты, врачи общей практики, кардиологи, эндокринологи, неврологи, невропатологи, пульмонологи, ревматологи, гастроэнтерологи, инфекционисты, эпидемиологи, педиатры, а также все заинтересованные специалисты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, руководитель регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков, обращаясь к участникам форума,  подчеркнул: «Вологодская область тесно сотрудничает с представителями крупнейших научных отечественных центров. Искренне убежден, что конференция пройдет на высоком уровне, позволит участникам познакомиться с новыми разработками, подходами, взглядами на актуальные проблемы современной медицины, применить полученные знания в практической работе».

Отметим, что ежегодно форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Ворота Севера» посещают более 500 специалистов Вологодской области. В этом году к мероприятию смогут присоединиться практикующие врачи со всей России.

Участие в форуме для медицинских работников бесплатное, надо только  зарегистрироваться на трансляции.

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Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Ворота Севера» впервые пройдет онлайн в Вологде

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: медицинский форум, ворота севера, лекции медицинских экспертов, врачебная практика



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