"Огонь мог переброситься на духовный центр и магазин". 78 пожарных справились с мощным пожаром на Уралмаше

Ликвидирован пожар в центре культуры на Уралмаше. По уточненным данным, возгорание произошло в неэксплуатируемой части здания, но была угроза распространения огня на расположенные рядом магазин и духовный центр. На момент начала тушения, в здании обрушились перекрытия.

По сообщению свердловского главка МЧС, из магазина были эвакуированы 23 человека, пострадавших в результате пожара нет.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Для координации сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. На пожаре работали 3 звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъемники.

На месте работали 78 человек личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники. Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.