01 Сентября 2020
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Политика В России Пермский край
рудник СКРУ-2, Уралкалий (2019) | Фото: permkrai.ru

«Уралкалий» завершил строительство перемычки между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2

Уникальное подземное сооружение между рудниками завершила возводить компания «Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей калия.

Возведенное сооружение между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 предназначено для повышения безопасности ведения горных работ на шахтном поле СКРУ-1. Дополнительная перемычка представляет собой гидроизоляционное сооружение протяжённостью 65 метров, состоящее из семи сегментов различной величины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Для контроля за параметрами давления в сегментах перемычки установлены датчики, показатели которых доступны специалистам в режиме онлайн.

При сооружении гидроизоляционной перемычки были применены уникальные технологии и материалы, прошедшие сертификацию в европейских лабораториях и не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Рецептуры используемых компонентов были разработаны специально под условия Верхнекамского месторождения. Материалы, из которых строилась перемычка, перед монтажом прошли опытно-промышленные испытания с учетом параметров состояния горного массива, глубины выработки, физико-механических параметров возможных шахтных рассолов. Для подрезки контура выработки и оформления врубов использовалась специально созданная в Германии под эти задачи многофункциональная машина MF-1500. Вообще, сотрудничество с немецкими специалистами в процессе возведения перемычки было плотны. Например, при проектировании гидроизоляционного сооружения АО «ВНИИ Галургии» (г. Пермь), сотрудничало с немецкой компанией IBeWa, профильными научными институтами Германии, Пермским научно-исследовательским политехническим университетом, Московским государственным университетом. В строительно-монтажных работах был задействован опыт компании Thyssen Schachtbau GbmH (Германия), а также дочернего предприятия «Уралкалия» ООО «Уралкалий-Ремонт».

Директор по недропользованию ПАО "Уралкалий" Эдуард Смирнов отмечает: "Гидроизоляционное сооружение, разделяющее рудники СКРУ-1 и СКРУ-2, уникально по своим характеристикам и рассчитано на эксплуатацию именно в условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Перемычка спроектирована и построена таким образом, что способна выдержать максимально возможное расчётное давление рассолов. По прогнозам ведущих мировых профильных научных институтов, такая конструкция обеспечит безопасность отработки шахтного поля СКРУ-1. Это особенно важно, так как рудник СКРУ-1 является единственным в России, где добывается карналлит — важнейшее сырье для российской титано-магниевой промышленности".

Краткая справка. В 1980-х годах были проведены первые работы по гидроизоляции в сбойке между шахтными полями СКРУ-1 и СКРУ-2 (перемычки №№ 1, 2).

В 2014 году было принято решение о дополнительном укреплении гидроизоляционного сооружения. Со стороны рудника СКРУ-2 был проведён тампонаж, пространство выработки покрыто специальным гидроизоляционным составом, установлены датчики с выводом показателей в диспетчерскую рудника, забетонирована труба-лаз, а на её торцевой части была установлена железобетонная заглушка. Со стороны СКРУ-1 также был выполнен тампонаж с использованием современного химического полимера, обладающего высокой адгезией к солям.

Возведение дополнительной гидроизоляционной перемычки (перемычка № 3) было осуществлено в 2019-2020 гг.

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«Уралкалий» завершил строительство перемычки между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2

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Теги: перемычка, уникальное гидроизоляционное сооружение, рудники СКРУ-1 и СКРУ-2, уралкалий



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