Онлайн-трансляция областного собрания родителей пройдет на Вологодчине

28 мая в Вологодской области состоится Областное родительское собрание по организации занятости и обеспечения безопасности детей в период летних каникул, передает корреспондент Накануне.RU.

Собрание пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Родители смогут смотреть онлайн-трансляцию родительского собрания на канале You-tube. Начало трансляции – в 18:00 местного времени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, модераторами Областного родительского собрания выступят заместитель начальника департамента образования области Любовь Воробьева и руководитель региональной программы «Родительский всеобуч» Людмила Миронова.

Участвовать в собрании будут представители департамента социальной защиты населения области, департамента культуры и туризма области, регионального центра дополнительного образования детей, АО «Газпром газораспределение Вологда», структурного подразделения «Кванториум» Центра творчества.

Предполагается, что предметом обсуждения будут вопросы организации дополнительного образования в дистанционном формате, реализации регионального проекта «Вологодские каникулы», обеспечения безопасности детей в период летних каникул.