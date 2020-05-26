За время коронакризиса в России появились два новых долларовых миллиардера

Совокупное богатство российских долларовых миллиардеров выросло на $62 млрд по сравнению с состоянием на 18 марта 2020 года. Такие данные публикует Forbes.

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось с $392 млрд до $454 млрд.

Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд.

На втором месте в российской части в рейтинга в режиме реального времени находится председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние за прошедшие два месяца увеличилось с $17,1 млрд до $22,5 млрд.

Впечатляюще выглядят результаты совладельца НЛМК Владимира Лисина - рост состояния с $18,1 млрд до $21 млрд.

Состояние президента "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова с $15,2 млрд до $20,8 млрд.

За время пандемии число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека. Отметку в $1 млрд вновь преодолело состояние председателя совета директоров концерна "Россиум" Романа Авдеева и главы рыбопромышленной группы "Норебо" Виталия Орлова.

"В качестве точки отсчета для сравнения мы взяли 18 марта — именно эта дата была выбрана для финального расчета состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Тогда же фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений. А за неделю до этого, 11 марта, ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. С тех пор индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P — на 23%. Индекс Московской биржи 18 марта составил 2112,64 пункта, а к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта", - поясняет Forbes.