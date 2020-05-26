За время коронакризиса в России появились два новых долларовых миллиардера

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
(2004) |

За время коронакризиса в России появились два новых долларовых миллиардера

Совокупное богатство российских долларовых миллиардеров выросло на $62 млрд по сравнению с состоянием на  18 марта 2020 года. Такие данные публикует Forbes.

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось с $392 млрд до $454 млрд.

Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд.

На втором месте в российской части в рейтинга в режиме реального времени находится председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние за прошедшие два месяца увеличилось с $17,1 млрд до $22,5 млрд.

Впечатляюще выглядят результаты совладельца НЛМК Владимира Лисина - рост состояния с $18,1 млрд до $21 млрд.

Состояние президента "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова  с $15,2 млрд до $20,8 млрд.

За время пандемии число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека. Отметку в $1 млрд вновь преодолело состояние председателя совета директоров концерна "Россиум" Романа Авдеева и главы рыбопромышленной группы "Норебо" Виталия Орлова.

"В качестве точки отсчета для сравнения мы взяли 18 марта — именно эта дата была выбрана для финального расчета состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Тогда же фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений. А за неделю до этого, 11 марта, ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. С тех пор индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P — на 23%. Индекс Московской биржи 18 марта составил 2112,64 пункта, а к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта", - поясняет Forbes.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За время коронакризиса в России появились два новых долларовых миллиардера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронакризис, коронавирус, олигарх, бизнесмен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети