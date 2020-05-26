Японцам раздадут по 100 тысяч иен. Даже осужденным к смертной казни

Все японцы, включая смертников, получат от государства 100 тысяч иен - правительство приняло решение о прямой поддержке населения в сложной из-за коронавируса ситуации.

Сумма, примерно соответствующая 930 долларам или 66 тыс. рублей, предназначена для каждого гражданина страны. На эти цели из бюджета выделено 25,6 триллиона иен (16,8 триллиона рублей по текущему курсу). Выплаты начали производить уже в 1388 муниципалитетах страны. На финансовую поддержку могут рассчитывать осуждённые японцы и даже приговорённые к смертной казни. Об этом сообщает Life.

Отметим, российское правительство ранее заявило, что раздача денег населению не входит в планы по поддержке граждан. "Вертолетные деньги" названы неактуальной мерой.