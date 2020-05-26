Повреждения легких, вызванные коронавирусом, могут оказаться необратимыми

Итальянские ученые, принявшие участие в вебинаре общества пульмонологии Италии, озвучили прогноз, согласно которому у пациентов, тяжело перенесших COVID-19, могут развиться патологии легких, в том числе ведущие к необратимым последствиям.

Так, профессор пульмонологии римской больницы Gemelli Лука Рикельди, который входит в научно-технический комитет при правительстве Италии по борьбе с эпидемией COVID-19, отметил, что легочный фиброз, то есть появление рубцовых изменений, может привести к необратимым последствиям для дыхания и грозит превратиться в распространенную в будущем патологию.

По его словам, восстановление дыхательной функции у пациентов, тяжело перенесших болезнь, занимает длительный срок, а в тяжелых случаях оно может оказаться неполным. Проблемы с дыханием, вероятно, могут продлиться многие месяцы, предупреждает эксперт.

"Данные, в прошлом собранные о пациентах с атипичной пневмонией SARS, показывают, что спустя шесть месяцев после выздоровления у них сохранялись легочные аномалии, которые можно четко увидеть на рентгене, и ограничительные изменения дыхательной функции. Это снижение дыхательной способности, уменьшение объема легких, ослабление дыхательных мышц и, прежде всего, меньшая сопротивляемость нагрузкам с уменьшением расстояния, покрываемого за шесть минут ходьбы", - говорит Рикельди, проводя параллели с нынешней эпидемиологической картиной COVID-19.

У 30% выздоровевших наблюдаются фиброзные изменения в легких: на деле, отмечает он, это может означать проблемы с дыханием после простой прогулки. Последствия фиброза легких для взрослых людей в среднем должны пройти за полгода - год, однако у некоторых больных восстановление дыхательных функций окажется неполным - такой вывод ученые сделали, анализируя итоги вспышки SARS в 2003 году. Об этом сообщает РИА Новости.