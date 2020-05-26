Газопровод "Ямал - Европа" продолжает использоваться по заявкам

Газопровод "Ямал - Европа" продолжает использоваться Газпромом - по заявкам. Напомним, ранее появилось сообщение, что транзит газа по трубе остановлен.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz System, пишет ТАСС. В последние дни транзит газа по трубе постепенно снижался, и к 08.00 26 мая объем поставок газа в пункте Мальнов на польско-германской границе был сведен к нулю. Об этом свидетельствуют данные компании Gascade.

Труба, как ожидается, наполнится в июне: мощности выкуплены на этот месяц на 93%, на третий квартал 2020 года – на 80%.

Газопровод "Ямал-Европа" имеет протяженность более 2 тыс. км – от Торжка до Франкфурта-на-Одере. Проектная мощность транзитного трубопровода – 33 млрд куб. м в год.