Начинаем подготовку к параду. В 32 военном городке выявлен очаг коронавируса

20 военных из одной части в Екатеринбурге заболели коронавирусом. Заболевшие имеют отношение к военной части, расквартированной в 32-ом городке на Вторчермете. Отметим, что городок не является закрытым и многие военнослужащие живут за его пределами.

По данным ЦВО Минобороны, сперва было выявлено заболевание у четверых военных, затем тесты подтвердили наличие вируса в крови еще 16 человек. Все заболевшие доставлены в гарнизонную медсанчасть, они переносят заболевание в легкой форме. Контактные лица определены и отправлены на карантин под присмотром военных медиков, в части проводится дезинфекция.

Добавим, что в 32 городке базируется мотострелковая бригада и значительное количество военной техники, принимающей участие в Параде Победы, о подготовке к которому распорядился президент Владимир Путин.