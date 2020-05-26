01 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

На Уралмаше серьезный пожар в доме культуры - площадь более 700 квадратных метров

Серьезный пожар произошел в Екатеринбурге - на Уралмаше загорелся ЦК Орджоникидзевский на бульваре Культуры. По словам очевидцев, пожарные прибыли спустя 10 минут после вызова, к этому времени пламя распространилось по зданию. Местные жители сообщают, что на пожар проехало несколько машин разных спецслужб, включая службу газа.

По сообщению свердловского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19.14 местного времени, прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламенем охвачены 700 "квадратов".

(2020)|Фото: 66.mchs.gov.ru

На месте пожара работают 17 единиц пожарно-спасательной техники и около 60 человек личного состава. По предварительным данным пострадавших нет. Принимаются меры по недопущению распространения огня на соседние строения. Дальнейшая информация уточняется.

 

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На Уралмаше серьезный пожар в доме культуры - площадь более 700 квадратных метров

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Теги: пожар, уралмаш, цк орджоникидзевский



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