01 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Родители курсантов сообщили о вспышке COVID-19 в летном училище Челябинска

В Челябинске курсанты летного училища могли заразиться коронавирусом. О возможной вспышке заболевания среди учащихся сообщили родители, передает корреспондент Накануне.RU.

"Курсант 3 курса говорят заболел Covid-19, они там уже 2 месяца сидят, как это возможно? Дальше будут наших детей взаперти держать? Чтобы все там перезаражались?", - сообщили в группе "Подслушано ЧВВАКУШ".

В СМИ со ссылкой на родителей курсантов появилась информация, что заражены могут быть 13 человек. Их не госпитализировали, и они якобы находятся вместе со здоровыми курсантами.

Получить комментарий в пресс-службе ЦВО пока не удалось.

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Родители курсантов сообщили о вспышке COVID-19 в летном училище Челябинска

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Теги: коронавирус, курсанты, ЧВВАКУШ,



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