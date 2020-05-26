Родители курсантов сообщили о вспышке COVID-19 в летном училище Челябинска

В Челябинске курсанты летного училища могли заразиться коронавирусом. О возможной вспышке заболевания среди учащихся сообщили родители, передает корреспондент Накануне.RU.

"Курсант 3 курса говорят заболел Covid-19, они там уже 2 месяца сидят, как это возможно? Дальше будут наших детей взаперти держать? Чтобы все там перезаражались?", - сообщили в группе "Подслушано ЧВВАКУШ".

В СМИ со ссылкой на родителей курсантов появилась информация, что заражены могут быть 13 человек. Их не госпитализировали, и они якобы находятся вместе со здоровыми курсантами.

Получить комментарий в пресс-службе ЦВО пока не удалось.