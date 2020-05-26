01 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре выявлен еще один очаг новой коронавирусной инфекции на месторождении "Роснефти"

На Приразломном месторождении "Роснефти" в Югре выявлен еще один очаг новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба по профилактике COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

До этого крупные очаги были выявлены на Приобском и Ваховском месторождениях компании "Роснефти".

Также крупный очаг коронавируса был выявлен в Сургутском районе. Эпицентром очага являются сотрудники "Сургутнефтегаза". В связи с этим в районе введены ограничения ограничение въезда-выезда в Лянтор, Нижнесортымский и Фёдоровский.

Число заболевших в Югре – выросло на 94 (до 1 тыс. 849). 33 случая из 94 – в Сургутском районе, ещё 29 – в Сургуте. У 47 югорчан есть признаки ОРВИ, у 20 – пневмонии, у 27 симптомов нет.

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В Югре выявлен еще один очаг новой коронавирусной инфекции на месторождении "Роснефти"

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Теги: коронавирус, covid19, месторождение



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