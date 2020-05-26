Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение на парад Победы 24 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение на парад Победы в Москве 24 июня. В ходе сегодняшних телефонных переговоров "Владимир Путин пригласил Президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня". "Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении на сайте казахского президента.

Напомним, 26 мая президент России приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. "Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей", - сказал Путин.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса традиционные военные парады 9 мая были отменены как в России, так и в Казахстане.