01 Сентября 2020
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Встреча Путина с Токаевым в Кремле (2019) | Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение на парад Победы 24 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение на парад Победы в Москве 24 июня. В ходе сегодняшних телефонных переговоров "Владимир Путин пригласил Президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня". "Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении на сайте казахского президента.

Напомним, 26 мая президент России приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. "Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей", - сказал Путин.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса традиционные военные парады 9 мая были отменены как в России, так и в Казахстане.

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Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение на парад Победы 24 июня

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Теги: касым-жомарт токаев, казахстан, парад победы, владимир путин



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