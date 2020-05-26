01 Сентября 2020
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Аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) – &quot;Авента-М&quot; (2020) | Фото: rostec.ru

НЛМК передала в екатеринбургский госпиталь ветеранов войн 10 миллионов рублей на приобретение аппаратов ИВЛ

НЛМК передала в екатеринбургский госпиталь ветеранов войн 10 млн руб. на приобретение стационарных аппаратов ИВЛ. Поддержку региону компания оказывает через специальный фонд Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, созданный для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе НЛМК, первая партия аппаратов ИВЛ в размере 20 штук уже была направлена фондом в госпиталь. Шесть из них приобретены на пожертвования металлургической компании.

В апреле текущего года компания передала в больницы Березовского, Ревды и Режа шесть легковых медицинских автомобилей. Помимо этого, она на постоянной основе помогает свердловским медучреждениям с приобретением средств индивидуальной защиты.

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Теги: НЛМК, ИВЛ, помощь, больницы



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