В Ноябрьске определён глава вновь созданного отделения "Справедливой России"

В Ноябрьске прошел учредительный съезд городского отделения "Справедливой России", на котором выбрали его руководителя, сообщили Накануне.RU в окружном отделении партии.

На учредительное собрание местного отделения зарегистрировалось 10 участников из Ноябрьска. В режиме онлайн-конференции во встрече поучаствовал принял глава регионального отделения партии Максим Лазарев. Участники единогласно приняли решение о создании местного отделения и избрании его руководителем Александра Зимина. Выбран Совет местного отделения и контрольно-ревизионная комиссия.

"Зимин доказал своей деятельностью, в том числе на посту депутата городского собрания, что пришёл в политику не ради себя, а для людей. Чтобы словосочетание "социальная справедливость для всех" стало реальностью, а не красивой фразой. Я уверен, что после его назначения в Ноябрьске наконец-то начнётся реальная партийная работа", - сказал Лазарев.

Зимин родился в Баку 14 декабря 1974 года. С 1992-го постоянно живёт в Ноябрьске. В 2004-ом окончил Ноябрьский нефтегазовый колледж имени академика Городилова, в 2013 – Московский Институт высших управленческих кадров. Женат, воспитывает дочь и сына.

В гордуму Ноябрьска избран в прошлом году от КПРФ. 27 февраля на одном из заседаний городского собрания заявил о выходе из компартии и профильной депутатской фракции "из-за несогласия с региональным и местным руководством, обвинив их в бездеятельности". 20 марта стал эсером.