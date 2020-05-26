Дело было не в Левченко? Путин усомнился, что новый глава Иркутской области справляется с восстановлением региона

Владимир Путин провел очередное совещание по паводковой и пожарной ситуации в России. Он выслушал глав регионов, где традиционно обстановка в это время года напряженная, доклады сделали и главы профильных ведомств.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что паводок на территории России подходит к завершению. "Традиционно сложно проходил паводок и ледоход в Якутии, но критичным не стал. Надеемся, что паводок закончится в России на этой неделе. Аномальная ситуация, связанная с большим количеством осадков, сложилась на северо-западе, можно говорить о второй волне паводка. Но критического характера и там нет. Всего на территории России в 13 субъектах есть подтопления. Отрезаны от мира 22 населенных пункта", - рассказал министр.

Он также доложил о пожарной обстановке: "С начала года зафиксировано 5,6 тыс. очагов природных пожаров. Если сравнивать с прошлым годом, то площади пожаров сократились на 30%. Огнем уничтожено 251 строение, в том числе 48 жилых домов (-30% к прошлому году). Действует 73 очага природных пожаров. Режим ЧС в лесах введен в четырех субъектах. Особый противопожарный режим – в 49 субъектах. Авиация МЧС совершила 109 вылетов на тушение пожаров за это время".

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что в южных районах республики идет спад воды, в северных – половодье продолжается на Печоре. "В 17 районах уровень воды неблагоприятных отметок, в последние двое суток вода не пребывает, но возможна вторая волна половодья. Подтоплены дома, в которых проживает три сотни человек. В шести муниципальных образованиях вводился режим ЧС. Мы справимся с оказанием помощи людям, но на восстановление дорог нужны деньги. Здесь просто не справиться по деньгам, это порядка 200 млн руб., бюджет пустой с учетом ковида", - попросил Уйба.

В Забайкалье губернатор Александр Осипов сообщил, что ликвидированы все пожары при помощи МЧС и Минприроды. "При достаточности средств можно успешно тушить пожары, - говорит министр. – Мы развертываем дополнительные пожарные части, чтобы прикрыть 42% территорий региона". Осипов заметил, что в регионе ждут усиления ответственности за поджоги. По паводкам в регионе ситуация сейчас спокойна, но 13 мая прошел шторм, сумма ущерба предварительно составила 106 млн руб. – губернатор попросил эти средства из федерального бюджета.

Глава Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в регионе с паводком остается напряженной, но проблемы местных жителей решаются. Пожар был всего один.

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что зарегистрировано 319 пожаров с начала пожароопасного периода (уменьшение количества пожаров на 14% к прошлому году). "Была приостановлена лесозаготовка, доступ граждан в лесах. В 25 муниципальных образованиях сохраняется высокая опасность пожарная. Возбуждено уже пять уголовных дел по фактам поджогов. Более тысячи граждан привлечено к ответственности", - сообщил врио губернатора. Он рассказал, что инициировал увеличение штрафов за поджоги в десять раз.

Владимир Путин и Игорь Кобзев

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что реагирование и тушение в первые сутки пожаров улучшились. Он поблагодарил Минфин за выделение дополнительных средств. "Погода немножко добавляет проблем. В Свердловской области было штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра и в Иркутской области с понижением температуры. Ситуация в целом под контролем, с проблемами должны справиться", - сообщил министр.

Путин обратил внимание министра транспорта Евгения Дитриха на то, что во многих регионах не решены проблемы с восстановлением дорог. "За май было три перекрытия федеральных дорог, - сообщил министр. – Поднималась вода". Он рассказал, что сейчас в регионах остаются подтопленными 13 участков автомобильных дорог и 14 мостов. Дитрих пообещал изыскать средства, которые попросил Уйба. Работы по восстановлению уже начались в Иркутской области и Забайкальском крае. "Готово решение о выделении Приморскому краю 137 млн руб. на восстановление после паводка 2019 года. В Хабаровском крае выделено 356 млн руб., в Амурской области выделено 912 млн руб.", - рассказал министр.

Путин обратил внимание на то, что только в СЗФО подтоплено 484 жилых строения. "Какой-то особой чрезвычайной ситуации нет, но вот только что целиком и полностью сгорели дома (вероятно, речь о пожаре в Самарской области), там же люди без всего остались. Есть текущие задачи, подчас сложные, помимо коронавируса. Нужно всем людям подставить плечо", - заключил президент. По поводу Иркутской области Путин заметил, что у него "возникают сомнения в том, что темпы восстановления там хорошие".