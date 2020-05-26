Минздрав РФ подтвердил смерть 101 медработника от коронавируса

В Минздраве сообщили, что более ста врачей погибли в России от коронавируса.

Как заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы министерства Людмила Летникова, ведется регистр умерших медработников. На этой неделе каждый регион должен подтвердить данные из него.

По ее словам, на прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, передает "Интерфакс".

В Списке памяти в настоящее время 302 медика, которых коллеги занесли в реестр как погибших от коронавируса.