Минздрав РФ подтвердил смерть 101 медработника от коронавируса
В Минздраве сообщили, что более ста врачей погибли в России от коронавируса.
Как заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы министерства Людмила Летникова, ведется регистр умерших медработников. На этой неделе каждый регион должен подтвердить данные из него.
По ее словам, на прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, передает "Интерфакс".
В Списке памяти в настоящее время 302 медика, которых коллеги занесли в реестр как погибших от коронавируса.